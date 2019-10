Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Il gruppo è forte e maturo, possiamo e vogliamo vincere quest'anno. In questo periodo ci sono state tante critiche, che io ritengo eccessive. Veniamo da due pareggi con Genk e Torino in cui avremmo meritato di vincere. Ci è mancata la lucidità necessaria in fase offensiva, ma la squadra ha sempre fornito buone prestazioni. Siamo certi che proseguendo sulla strada del gioco possiamo arrivare in alto. In questo momento ci sentiamo un po' noi contro tutti. Si è creato un clima non semplice intorno e questo lo avvertiamo, ma il gruppo è solido e unito. Continuiamo a lavorare sulla nostra strada e ci sentiamo più forti di prima".



SU ANCELOTTI - "E' un allenatore completo. Per vari elementi unisce le caratteristiche di Benitez e di Sarri. Noi siamo tutti attorno a lui e sappiamo che seguendo le sue indicazioni possiamo arrivare in alto"



SUL MOMENTO - "Io sto lavorando tanto, l'obiettivo è quello di tornare al top raggiungendo il rendimento che avevo prima dell'infortunio. Sono fiducioso, so che ci vorrà impegno e pazienza ma sento di poter dare ancora tanto a questa maglia. Vogliamo vincere qualcosa, siamo sempre arrivati secondi e non ci piace. Vogliamo fare un bel percorso in Champions per infiammare la piazza".