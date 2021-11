Faouzi Ghoulam, esterno del Napoli, parla delle sue condizioni fisiche a Radio Kiss Kiss: "Questa volta ho preso tanto tempo per tornare ed essere al 100%. Già da tempo sto bene, ora mi manca la competizione e il ritmo partita. E' stato come un figlio che torna a casa dopo tanto tempo che non c'è stato. E' stata un'emozione importante, per me e per la mia famiglia, oltre che un riconoscimento per il mio sudore, per quello che ho fatto per la squadra e per il mio rapporto con la città".