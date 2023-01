Niente Azzedineper ilCome vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, ilha accelerato per il marocchino dopo che il Torino ha vinto la bagarre per Ivan. Il Napoli, che era interessato al giocatore dell'Angers, non rimane però a bocca asciutta: già prima della rassegna iridata Giuntoli si è mosso per garantire a Spalletti una soluzione in caso di partenza diin estate.Lazar, talento classe 2002 dell', sembra fare al caso degli azzurri, che hanno chiesto e ottenuto informazioni da parte dei friulani.. Ma come detto, ove Zielinski e Osimhen venissero portati via dalla Premier League, le liquidità non mancherebbero. Il tecnico Sottil non lo impiega con continuità, ma se ne serve spesso a partita in corso per cambiare l'inerzia degli incontri., dato che uno dei tre gol in campionatoUna delle poche statistiche in cui il Napoli è calato nella stagione in corso rispetto alle precedenti è quella relativa ai. Una sola in questo campionato (Kvaratskhelia vs Monza), contro le 18 del 2018/19 o addirittura le 22 del 2020/21.. Zielinski, nelle ultime 5 stagioni, ha segnato sette volte da fuori area ed è il migliore da questo punto di vista.che potrebbe presto sostituire il polacco, il migliore in Serie A.