Non sono bastati 15 milioni più bonus ad aver ragione della preferenza di Ivan Ilic verso il campionato italiano: il Marsiglia di Tudor, che ultimamente pesca a piene mani dalla Serie A (Sanchez in estate, Malinovskyi l'ultimo colpo) ha dovuto rinunciare al centrocampista serbo che pure Tudor ha allenato al Bentegodi. Lo stesso, però, vale per Juric, che ha spinto per averlo subito al Torino. I granata hanno offerto 14 milioni, più anche l'acquisto di Hien che potrà rimanere a disposizione dei gialloblu fino alla fine della stagione. Un affare che accontenta tutte le parti in causa e costringe i francesi a virare su un'altra soluzione.



OUNA-OUI - Al Velodrome è pronto a sbarcare in estate Azzedine Ounahi, la mezzala dell'Angers che ha abbagliato il Qatar durante i Mondiali conclusi al quarto posto con il suo Marocco. Pronti 10 milioni da parte del Marsiglia nelle casse del club di appartenenza, e 5 anni di contratto per il centrocampista. Beffato il Napoli, che era forte su Ounahi, ma che ha in Lazar Samardzic dell'Udinese un'alternativa valida e ben impostata in vista della sessione estiva di mercato.