I numeri non mentono, Victor Osimhen è il grande protagonista di questo Napoli. Decisivi fin qui i 13 gol realizzati in 15 gare di campionato, il nigeriano è il capocannoniere della Serie A.



Un rendimento che fa schizzare alle stelle anche il valore del suo cartellino. Se la scorsa estate il prezzo fissato era di 100 milioni, oggi per il Napoli ne arriva a valere ben 150. C'era e c'è ancora il Manchester United su Osimhen ma il discorso è rimandato a giugno: ora l'obiettivo si chiama scudetto. Lo riporta Il Messaggero.