Secondo quanto riferito da Tuttosport sono ore decisive per il futuro di Timothy Castagne, esterno dell'Atalanta. E' infatti previsto un incontro tra il ds orobico Sartori e l'entourage del giocatore: all'ordine del giorno il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2021. Vigile sulla situazione il Napoli, interessato al belga per rinforzare le corsie esterne.