Meno di una settimana, poi sarà tutto più chiaro. E' fissato per giovedì 17 maggio l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri. Una chiacchierata al termine della quale il futuro dell'ex allenatore dell'Empoli sarà più chiaro. Secondo il Corriere dello Sport i due potrebbero vedersi anche prima, dopodomani, a Figline, dopo la partita contro la Sampdoria, ma è un'opzione che ha poco credito a causa di un calendario personale ricco di impegni. All'ordine del giorno ci saranno i progetti futuri del Napoli, le ambizioni del club e la situazione di Sarri, che per andare via deve trovare qualcuno che possa pagare la clausola di 8 milioni di euro (a meno che ADL decida di liberarlo). Dopo le parole del patron di questi giorni, al momento sono alte le percentuali di un addio da parte del tecnico azzurro, ma nessuna opzione va scartata a priori.



HAMSIK - Chi dovrebbe restare invece è Marek Hamsik, che contro il Torino ha segnato il 100esimo gol in Serie A con la maglia del Napoli. Il condizionale è d'obbligo perché secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport il capitano azzurro ha sul tavolo una proposta dalla Cina, che lo stuzzica. Non è detto che a formulargliela siano stati i fratelli Cannavaro (Fabio guida il Guangzhou Evergrande e ha Paolo tra i vice), in Cina ci sono tanti estimatori di Hamsik, che sta facendo le dovute valutazioni.