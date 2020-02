Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 3-2 dagli azzurri contro il Lecce. La gara è stata però condizionata da un chiaro rigore non concesso dall'arbitro Giua, per un fallo su Milik in area di rigore.



SUL RIGORE NON CONCESSO - "Quello che chiediamo noi è che l'arbitro vada a rivedere l'azione. È una cosa che non possiamo accettare. L'arbitro era convinto che Milik si fosse buttato, senza tocco. Le immagini sembrano dire il contrario. Abbiamo già subito contro l'Atalanta e questa cosa non possiamo accettarla: il fatto che il gioco sia stato fermo per qualche minuto fa pensare che il Var abbia rivisto le immagini, per cui l'arbitro avrebbe dovuto controllare. È questo che non accettiamo. Poi il risultato e come è maturato dipende anche da questioni di squadra, su cui ha parlato il nostro allenatore. Ma la presa di posizione della società è questa: non possiamo accettare un comportamento così. Il nostro intervento è quello di fare chiarezza. L'arbitro può sbagliare sul momento, ma con il Var avrebbe dovuto dare il rigore e togliere il cartellino a Milik".



OBIETTIVI CAMBIATI? - "Quello più importante era di ripartire, e secondo me l'abbiamo fatto. Abbiamo anche giocato una mezz'ora di altissimo livello: creando tanto e non subendo niente. Ora però non ne voglio parlare, io penso solo al Var e a quello che è successo. E poi, se parliamo di calcio, dico che dobbiamo recuperare un equilibrio: oggi abbiamo concesso molto, mostrando dei nostri vecchi limiti. È un momento di rincorsa ma ci vuole pazienza: ripartiamo dalle cose positive, perché comunque degli aspetti ci sono".