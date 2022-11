Nel prepartita di Atalanta-Napoli ha parlato il ds degli azzurri, Cristiano Giuntoli. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN:



L'ATALANTA - "Può essere una candidata per la vittoria dello scudetto. Non ha le coppe, da tanti anni fa bene, con un grande allenatore, un'ottima società, grande staff e sa rinnovarsi sempre".



LA NUOVA ROSA DEL NAPOLI - "La competitività alza il livello dell'allenamento. Quest'estate abbiamo pensato di avere un allenatore di grande livello e con lui far crescere dei ragazzi. Finora le cose stanno andando bene ma siamo all'inizio. Calma ad esaltarsi, dobbiamo restare con i piedi per terra e vedremo alla fine. Questa situazione di grande competitività ha alzato il livello".



KIM - "Mi ha colpito la sua grande attenzione e la velocità. Queste le cose che ci hanno fatto andare su di lui con decisione. Per l'adattamento vanno ringraziati mister e compagni".