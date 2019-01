Secondo Radio Marte ci sono aggiornamenti sulla trattativa Napoli-Kouamé: "Preziosi e De Laurentiis hanno trovato un accordo per l’attaccante, da completare con le sfumature del caso, in particolare i bonus. Era previsto per questa settimana un incontro tra Giuntoli e Perinetti per parlare dell’affare, ma il ds azzurro ha chiesto a quello dei rossoblù di fermare le operazioni momentaneamente. Il Genoa vuole vendere Kouamè, ma non ha fretta e quindi vorrebbe rimandare tutto a giugno, considerato anche il recente pressing del Milan su Piatek. Il Napoli è d’accordo, anche perché continua a sondare la pista Lozano”.