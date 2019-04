Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Arsenal: "La scelta di Insigne? Il mister me lo ha detto ieri. Sicuramente loro giocando a tre con un grande pressing possiamo sfruttare i due ragazzi che hanno più qualità e velocità negli spazi. La panchina si è rivelata importante, abbiamo calciatori bravi come Milik e poi con il Liverpool l'occasione l'aveva avuta. Penso sia una strategia buona quella del mister. Siamo molto contenti, abbiamo fatto molto bene in campionato anche se non sembra ma il mister ha valorizzato l'intera rosa. Il Napoli è sempre in Champions, questa squadra merita di vincere qualcosa di importante".