Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli parla a Sky Sport prima della sfida con l'Inter: "Partita importante, per noi e per loro. È la prima dell'anno, contiamo di ripartire da dove abbiamo finito. Cosa serve sul mercato? Gattuso ha cambiato modulo, ora giochiamo con il 4-3-3: anche numericamente, dovremo mettere qualcuno a disposizione del mister. Obiettivi? Paradossalmente, è presto: dobbiamo ritrovare noi stessi, qualcosa di buono si è visto nel finale con il Sassuolo, speriamo di mettere qualcosa in più. Gattuso? Ha avuto un grande impatto con i ragazzi e con la piazza, è trascinante: ha una gran voglia e una grande capacità, oltre a uno staff molto preparato".