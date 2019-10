Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del fischio d’inizio della partita contro il Salisburgo: “Il Salisburgo è una squadra giovane ed affamata che viene ad aggredire molto alta, è una gara temibile ed è una squadra molto importante. A Liverpool stavano riuscendo a realizzare una rimonta incredibile. Manolas? Non ce l’ha fatta a recuperare, lo abbiamo imbottito di antidolorifici, chi deve esserci deve stare bene perché il Salisburgo va a mille”.



SCELTE - “Lozano-Mertens? Considerando la forza del centrocampo con Zielinski, Fabian ed Allan potrebbe puntare su spazi aperti da attaccare con loro due”.



IBRAHIMOVIC - “In questo momento pensiamo alla partita che è meglio, a gennaio manca tanto. Fanno piacere le sue considerazioni ma noi dobbiamo pensare all’oggi. Non l’ho mai incontrato, so che ha un grande rapporto con Carlo e si sentono, Carlo sente un sacco di campioni. Parlarne adesso è brutto nei confronti dei calciatori bravi che abbiamo, ne abbiamo in abbondanza”.