Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della sfida di Coppa Italia con la Lazio: “Dobbiamo avere fiducia. I ragazzi e lo staff stanno dando il massimo, lavorano bene, per dare al Napoli la dimensione che si merita. In questo momento sarebbe l’ideale andare avanti in Coppa Italia. Quando c’è un andamento del genere le colpe vanno divise tra tutti, quindi società, squadra e giocatori. Ma prima di fare un resoconto dobbiamo aspettare la fine della stagione”.