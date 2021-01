Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato a Raisport prima del match di Coppa Italia contro l'Empoli. Sugli ultimi rumors di mercato: "Lobotka non è in uscita, mentre l'entourage di Milik sta parlando con alcuni club e aspettiamo di trovare una soluzione".



Sul momento della squadra: "È un'annata particolare, si gioca spesso e non vorrei cercare alibi, anche per rispetto dei ragazzi che stanno facendo bene. Abbiamo però una situazione d'emergenza in un alcune zone di campo e abbiamo pagato le assenze".