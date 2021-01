La scorsa estate Malcuit avrebbe già vestire la maglia del Parma, ma il giocatore inizialmente ha rifiutato la destinazione. Oggi l'occasione si ripresenta con grande concretezza e le carte in tavola sono cambiate, considerando che il terzino francese non rientra nei piani di Gennaro Gattuso.



La Gazzetta dello Sport racconta di una trattativa quasi in chiusura. Il Parma ha ottenuto l'ok da parte di De Laurentiis per un prestito fino al termine della stagione, Malcuit è pronto ad accettare. Al momento D'Aversa riflette sulle condizioni del giocatore - che lavora in differenziato per problemi fisici - però l'affare potrebbe sbloccarsi in un attimo, magari entro il weekend.