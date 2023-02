A pochi minuti dal match deglitra, ha parlato il ds Cristianoa Sky Sport.“Ho visto facce tese,. È normale ma hanno dimostrato di saper affrontare certe gare quindi siamo fiduciosi che possano fare bene anche stasera. Abbiamo tanti titolari,Sia Olivera che Rui sono calciatori di livello e per loro, come per tutti, di volta in volta il mister sceglie ma i risultati ci danno ragione”."Kvara vale 100 milioni? Non mi piace dare i numeri. Mi piace parlare di cose concrete., poi non so quanto potrà valere, lo dirà il tempo e quello che farà in futuro.“Favoriti? Non ci pesa ma non è una considerazione giusta., ce la giocheremo fino in fondo.. Tutto sposato insieme al mister. Per ora ci sono stati risultati straordinari. La convinzione c'è venuta strada facendo, non c'è un momento. Sapevamo di aver preso degli ottimi calciatori, poi le partite hanno fatto il resto.. Stasera potrebbe essere un'altra tappa che ce lo fa capire".“Sul mio futuro posso dire cheè un calciatore molto bravo, sono stati abili a prenderlo a zero. Hanno un direttore di grande livello che ha fatto operazioni di grande livello. Siamo una squadra affamata, questo mi rende orgoglioso di noi.