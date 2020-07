Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida contro la Roma è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Il mister era molto arrabbiato dopo la sconfitta contro l’Atalanta, non gli è andata giù”.



Per Osimhen si chiude la prossima settimana?

"Siamo molto interessati, vediamo".



Dove si può migliorare la squadra?

"Ci vorrà tempo per tornare nelle posizioni che ci competono. Abbiamo vinto la Coppa Italia, giocheremo la Supercoppa Italiana. Vogliamo tornare ai livelli degli ultimi anni".