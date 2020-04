Il Napoli punta a rifarsi il look in attacco. Diversi i nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli ma ce ne è uno che sta scalando posizioni: si tratta di ​Sardar Azmoun, centravanti iraniano classe ’95 dello Zenit San Pietroburgo e protagonista di una stagione giocata su ottimi livelli con 14 gol e 7 assist in 29 presenze complessive. Osservato a lungo durante il corso della stagione, Azmoun ha convinto appieno gli scout azzurri. La regia dell'operazione è di Fali Ramadani, Sardar può diventare il colpo a sorpresa del Napoli. Tutti i dettagli nel nostro focus video: