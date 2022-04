Il Napoli è in cerca di un difensore per la prossima stagione e ha messo nel mirino Leo Skiri Ostigard, centrale del Genoa ma di proprietà del Brighton. Il giocatore si è inserito bene in Italia e nonostante la situazione complicata dei rossoblù ha attirato l'attenzione del ds Giuntoli, come riporta il Corriere dello Sport.