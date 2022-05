Si chiude la stagione per il Napoli che affronterà oggi lo Spezia per l'ultima giornata di campionato. Il ds degli azzurri, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pregara:



LA PARTITA - "Oggi bisognerà fare risultato perché vincere aiuta a vincere e crea una mentalità. Dobbiamo dare il meglio per i tifosi, noi stessi e il club".



GHOULAM - "Faouzi è da sette anni con noi. Quasi piango pensando a tutti i momenti passati insieme. La fascia di capitano è il ringraziamento e gli auguriamo il meglio per il futuro".



RIVOLUZIONE? - "Il prossimo anno ci sarà una squadra competitiva come sempre. Non so se sarà rivoluzione, dipenderà da tanti fattori. Dobbiamo ancora incontrare i giocatori, i loro agenti, confrontarci e poi decideremo il da farsi".