Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è intervenuto a Dazn prima della sfida con il Venezia: "Consapevolezza? Parlare solo di Coppa d'Africa è riduttivo, abbiamo avuto un sacco di infortunati, da novembre ci mancano sempre 7-8 giocatori di grande livello, la risposta del mister è stato sfruttare le qualità che aveva dentro".



MESE CHIAVE DELLA STAGIONE - "La direzione che dobbiamo far prendere è sempre la stessa, affrontare ogni gara al massimo e poi faremo i conti. Non è il momento di guardare troppo avanti o troppo indietro, ora è il momento di pensare al Venezia, chi ha vinto qua ha fatto fatica e altri ci hanno lasciato giù punti".



RINNOVO MERTENS - "Abbiamo l'opzione in mano nostra e tutto il tempo di valutare insieme a lui, a fine anno ci siederemo insieme a lui. Valutazione tecnica o economica? A 360 gradi, quando ci siederemo valuteremo tutti i parametri. Vedremo solo a fine anno".