Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli prima della gara contro l'Arsenal è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Questa è una competizione a cui teniamo molto, all'andata abbiamo concesso qualcosa. Speriamo che le energie risparmiate saranno rimesse in campo per superare il turno. Stiamo bene fisicamente, abbiamo riservato molte energie nervose per l'Europa League perdendo qualcosa in campionato. Spero di essere felice nel post-partita. San Paolo? Noi dobbiamo portare la gente qui accendendo la miccia, ringrazio quelli presenti che sono tanti".