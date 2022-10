Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del big match di Champions League contro l'Ajax: "Se siamo la squadra più europea d'Italia? Noi cerchiamo di lavorare e far crescere la squadra, col mister e lo staff. Sinceramente no, noi cerchiamo di migliorare le qualità e limitare i difetti".



KIM - "Siamo lontani da fare altri discorsi. Ha fatto poche partite, dobbiamo fare tante valutazioni, siamo molto contenti di lui e lui sta molto bene qui. E' un discorso molto prematuro".



MERCATO - "Non sta a noi giudicare, ma al campo e agli addetti ai lavori. Noi cerchiamo di fare il meglio per il club".



JUVE - "Onestamente non sto molto dietro ai media. Ovviamente fa piacere, ma io sono molto contento di stare a Napoli, è l'ottavo anno che sono qui, ringrazio sempre il presidente De Laurentiis".