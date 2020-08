Presto il mercato del Napoli potrebbe sbloccarsi. C'è sempre l'ostacolo cessioni che non consente di effettuare liberamente le operazioni in entrata, ma si inizia a lavorare in prospettiva, per il momento in cui si potrà procedere alle accelerate.



Il primo nome sulla lista del ds del Napoli Cristiano Giuntoli resta quello di Jeremie Boga. Giuntoli stravede per Boga e pur di averlo è pronto ad affondare nuovamente il colpo presentando una nuova offerta: 25-30 milioni più il cartellino di Adam Ounas, contropartita che piace a Roberto De Zerbi. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.