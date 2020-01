Secondo il Corriere dello Sport, c'è un pesante stop tra gli agenti di Amrabat e Giuntoli: "Sul centrocampista marocchino con cittadinanza olandese devono essere arrivate pressioni, e si potrebbero anche chiamare tentazioni, che hanno frenato però l’accordo con il suo management e costretto a convocare una riunione d’urgenza. E’ successo tutto ieri, in mattinata, ed in serata i procuratori del calciatore sono stati invitati dal Verona a cena, per parlare, far luce, essere chiari, evitando equivoci e rimuovendo le ombre. L’Inter viene ritenuta una pretendente ma poi è comparsa anche la Fiorentina, che con il Verona non ha ancora avuto contatti ufficiali: è rimasto quel senso di incertezza, la ritrosia di chi assiste Amrabat a definire con Giuntoli, e anche una comprensibile irritazione in Veneto, dove ormai c’era la (quasi) certezza d’aver concretizzato un’altra cessione e su cifre ragguardevoli. Il Napoli è rimasto sorpreso (ma non tanto) e si è pure un po’ indispettito, ma la vicenda ora è ancora di competenza altrui, è una questione tra i procuratori di Amrabat e Setti e D’Amico, presidente e diesse del Verona, che invitano alla chiarezza, possibilmente ad una verità che nel calcio fatica sempre ad emergere".