Miralem Pjanic potrebbe tornare in Serie A. Il Napoli, infatti, è pronto ad accogliere il centrocampista bosniaco, che in passato ha vestito le maglie di Roma e Juventus ora di proprietà del Barcellona, che dopo il prestito al Besiktas dell'ultima stagione è intenzionato a cederlo. Un affare che potrebbe andare in porto tanto che secondo i betting analyst lo sbarco di Pjanic a Napoli vale 5 volte la posta. Per il centrocampo piace molto anche Antonin Barak, reduce da un'ottima annata al Verona, con il trasferimento in azzurro a quota 5. Il club partenopeo si muove però anche in altri ruoli: per l'attacco è vivo il nome di Gianluca Scamacca, nel mirino di diverse big di Serie A, il cui passaggio al Napoli si gioca a 9. Quota più bassa per Marko Arnautovic, anche lui in luce nell'ultima stagione a Bologna, a quota 7, la stessa riservata a un possibile arrivo di Josip Brekalo. In porta in pole c'è invece Salvatore Sirigu, offerto a 1,40, mentre il sogno Keylor Navas vale 11 volte la posta.