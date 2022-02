Il Napoli si sta già preparando a cambiare pelle nella prossima stagione.prestito oneroso per un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni più 3 di bonus. L’uruguaiano prenderà il posto in rosa Faouzial quale non verrà rinnovato il contratto. Stessa sorte toccherà a Kevin, in scadenza a giugno.De Laurentiis vuole riportare in basso il monte-ingaggi e imporsi un salary capEcco perché non ha accontentato Lorenzo Insigne che volerà in Canada, destinazione Toronto, al termine della stagione.Il 26enne esterno offensivo della Real Sociedad rappresenta un’occasione importante sia dal punto di vista tecnico che economico dato che non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo mese di luglio. Le sue caratteristiche potrebbero renderlo funzionale nel gioco di Luciano Spalletti, che nel ruolo può contare anche su Lozano, Politano e Ounas.sfiorato due estati fa quando era stato oggetto di una trattativa con la Roma.esterno offensivo classe 1999 in forza al Feyenoord. Ma l’alta valutazione e la nutrita concorrenza sono due ostacoli significativi nella corsa al nazionale colombiano.