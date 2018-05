Chi viene e chi va, in estate ilsi prepara a una mini rivoluzione sul mercato: occhi puntati sull'attacco, destinato a cambiare drasticamente pelle in estate, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto centravanti. Molto dipenderà da chi siederà sulla panchina azzurra la prossima stagione, se sarà ancora Sarri o un nuovo tecnico a guidare i campani, ma già ci sono alcune certezze:e avrà un ruolo sempre più importante; la seconda è, annunciato dal presidente; la terza è che, a queste condizioni,. Con Milik e un altro centravanti di livello gli spazi saranno chiusi e per questo il ds Giuntoli ragiona sulle uscite.Il pensiero corre veloce verso, tornato al gol dopo due mesi d'astinenza: il belga è legato al Napoli e alla città e lo ha rimarcato ancora una volta con un post su Instagram, ma nonostante le parole di rito il suo futuro sembra lontano dagli azzurri. La clausola rescissoria da 28 milioni di euro ha ingolosito su tuttie a 31 anni, da compiere il prossimo 6 maggio, un'esperienza in Premier League non sarebbe sgradita: il Napoli non chiude la porta alla cessione, per quanto dolorosa, ma in questo caso molto dipenderà dalla volontà del giocatore stesso.La sorpresa riguarda, che a Napoli potrebbe essere solo di passaggio: gli azzurri lo hanno acquistato dalper, lasciandolo in prestito a Verona fino al termine della stagione, ma non è destinato a restare come 'attaccante di scorta'. Nonostante l'investimento infatti, la società considera di utilizzarlo come pedina di scambio di lusso per arrivare ad altri obiettivi, e le possibilità non mancano: aper, aper riaprire il dossier, allapero bloccare. Il sogno però porta a Firenze e alla: Falcinelli e Simeone non bastano ai viola, Inglese è un profilo gradito da tempo e può essere la chiave per abbassare i costi e regalarsi il colpo, sogno proibito dei campani. Tutto ruota, come scritto sopra, attorno al prossimo e alle sue scelte (un nuovo sistema di gioco a due punte potrebbe rimettere in gioco Inglese), ma il Napoli è pronto a cambi radicali: Milik è la certezza, per Mertens e Inglese il futuro è ancora da scrivere.@Albri_Fede90