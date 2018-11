, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo il successo contro la Stella Rossa: "Ci si gioca tutto a Liverpool? Non so come si fa risultato ad Anfield, ma ce la giochiamo. Ci aspetta una squadra tosta, ma ce la possiamo giocare. Sarà un grandissimo spettacolo. Non chiedevamo info su quanto stesse accadendo tra PSG e Liverpool, la gente al 90' ha urlato e pensavamo in un risultato positivo, invece non era così. Gol segnato: ho cambiato posizione, gioco più dietro e cerco di fare il mio meglio. Rammarico per la gara d'andata con la Stella Rossa? Ci dispiace, ma ci tocca fare una grande partita a Liverpool”.