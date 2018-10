Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, festeggia sul suo sito ufficiale le 511 presenze con la maglia partenopea: "Per come è stata condotta la partita sono due punti persi. Abbiamo avuto predominio totale del gioco, creando tante occasioni ma segnando solo un gol alla fine. Record? Orgoglioso di aver raggiunto una leggenda come Bruscolotti, mi fa davvero piacere".