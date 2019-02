Torna il sereno nella trattativa tra Napoli e Dalian Yifang per Marek Hamsik. Dopo il brusco stop di mercoledì sera, col comunicato del club azzurro che annunciava la decisione di "soprassedere" alla cessione del suo capitano, l'agente del giocatore si è attivato per provare a riavvicinare le parti. Un'impresa che sembra riuscita, visti gli ultimi sviluppi.



VISITE A MADRID - Nelle ultime ore, infatti, Hamsik è volato a Madrid per svolgere le visite mediche col Dalian. Un chiaro segnale del fatto che la trattativa sia ripresa, con la chiusura dell'affare che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.