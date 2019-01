Una voce che torna e si ripresenta ancora una volta dal mercato. E ancora una volta turba lo spogliatoio del Napoli che, oltre a dover fronteggiare l'assalto del Paris Saint Germain per Allan ora rischia nuovamente di perdere il proprio capitano. Dopo le resistenze estive e il colloquio con Carlo Ancelotti che lo aveva convinto a rimanere, oggi Marek Hamsik è nuovamente tentato dalla possibilità di un trasferimento in Cina.



OFFERTA CONCRETA - Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, diversi intermediari hanno confermato a Marek Hamsik e al suo entourage che la stima di diversi club cinesi per il centrocampista slovacco non si è sopita. Anzi, c'è la forte possibilità di una nuova offerta concreta per il classe '87 nell'immediato.



ADDIO ENTRO FEBBRAIO - Un addio entro questa finestra di mercato ma non entro il 31 gennaio, data di chiusura del calciomercato in entrata per la Serie A, bensì entro il 28 febbraio giorno di chiusura della finestra trasferimenti in Cina. Il Napoli, ovviamente, chiede chiarezza al proprio capitano per cercare di capire se affondare o meno il colpo per Pablo Fornals, già virtualmente bloccato dal Villarreal per l'eventuale addio di Allan. Per un domino a centrocampo che non lascia tranquilli Ancelotti e De Laurentiis. Se dovrà essere addio per Hamsik, una decisione dovrà essere presa il prima possibile.