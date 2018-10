Il centrocampista del Napoli, Marek Hamsik, ha parlato dal ritiro della nazionale slovacca dell'avventura alla corte di Carlo Ancelotti e del campionato italiano.



LA SERIE A - "Il campionato italiano è tra i migliori al mondo. Non c'è solo la Juve, ci sono altre squadre forti come la Roma, le due milanesi, è un torneo equilibrato anche se la Juve si è rinforzata".



JUVE BATTIBILE - "Non sono invincibili, si può lottare e da qui alla fine mancano tante partite, speriamo di raggiungerli".



IN CHAMPIONS - "Il Liverpool è una squadra incredibilmente forte in attacco e noi non abbiamo concesso nemmeno un tiro in porta, e' stata una grande prestazione. Purtroppo nella prima partita non siamo riusciti a vincere a Belgrado e questi due punti persi potrebbero pesare alla fine. Nella prossima giornata affronteremo il Psg che, come il Liverpool, ha un grande potenziale offensivo. Ma sappiamo contro chi giochiamo e cosa dobbiamo fare e prima avremo altre gare a cui pensare".



NUOVO RUOLO - "Sono un centrocampista offensivo, da una vita sono abituato a segnare e giocare piu' dietro e' una novità per me. Ma sono un calciatore a cui piace tenere la palla per cui non vedo dov'e' il problema".