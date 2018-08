Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, al sito ufficiale commenta così la vittoria della sua squadra contro il Milan, ottenuta ieri sera con il risultato di 3-2: “Inizialmente il match era in nostro controllo, ne stavamo raccogliendo i frutti però all’inizio della ripresa abbiamo subito un altro gol. Ancora una volta abbiamo dimostrato la nostra forza e la nostra mentalità vincente. Siamo stati pazienti, abbiamo giocato come sappiamo fare ed in meno di mezz’ora abbiamo ribaltato il risultato. La vittoria è meritata, siamo felici di aver accolto così i tifosi al San Paolo. E’ un bene aver iniziato battendo due squadre forti come Lazio e Milan, adesso nella nostra mente c’è già il prossimo match contro la Sampdoria”.