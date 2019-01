Secondo Tuttosport, Marek Hamsik può lasciare il Napoli al termine della stagione. Cristiano Giuntoli è alla continua ricerca di un centrocampista proprio perché è molto probabile che Hamsik possa lasciare il Napoli a fine stagione. Quella cinese resta ancora l’opzione più plausibile per Hamsik. Aurelio De Laurentiis ha abbassato le pretese rispetto agli anni scorsi e non arriverà la consueta richiesta di 30 milionidi euro per il capitano. Una nuova pista, però, si è aperta all’orizzonte e si tratta del Giappone.