È partito, o meglio ripartito, il contro alla rovescia per il passaggio di Marek Hamsik al Dalian Yifang. Dopo il duro comunicato del Napoli di mercoledì, l'agente del centrocampista slovacco si è messo al lavoro per cercare di avvicinare le parti e fari superare quegli ostacoli che erano sorti sulle modalità di pagamento. Un'operazione andata a buon fine, visto che negli ultimi giorni ci sono stati passi avanti importanti verso la chiusura dell'operazione.



OGGI IN SLOVACCHIA - Intanto, oggi l'ormai ex capitano azzurro non farà parte del gruppo di Carlo Ancelotti che sfiderà la Fiorentina. Hamsik non è stato convocato e in giornata - come riporta Sky Sport - volerà in Slovacchia, da dove seguirà probabilmente la gara del Franchi e guarderà il primo Napoli del dopo Marekiaro, a 11 anni e mezzo dal suo arrivo dal Brescia.



POI IN CINA - La settimana prossima, poi, dovrebbe essere finalmente quella della chiusura e degli annunci ufficiali. Il Dalian sembra sempre più deciso ad accontentare le richieste di Aurelio De Laurentiis su tempi e modalità di pagamento. Entro venerdì prossimo Hamsik dovrebbe prendere nuovamente l'aereo, questa volta con destinazione Cina.