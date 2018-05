Elseid Hysaj, difensore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Rai Sport le ultime partite degli azzurri.



Queste le sue parole: "Alcune partite sono andate male, non come speravamo. Siamo dei professionisti, il troppo entusiasmo non ha influito nella nostra testa. La sconfitta nell'hotel a Firenze? Ci siamo rimasti male per gli episodi. Cosa ci manca? Poco o niente, siamo una grande squadra. Se restiamo tutti qua, faremo un grande campionato la prossima stagione. La Juve più forte di noi? E' fortissima, non certo debole. Ma anche il Napoli ha fatto vedere tanto".