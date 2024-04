I sogni Champions non sono aritmeticamente svaniti, però è abbastanza improbabile che con questi risultati gli azzurri riescano a risalire la classifica. È qualcosa di totalmente inaspettato, ricordando da dove è partita questa squadra, dallo. Oggi è tutto un lontano ricordo, quella bellezza ha lasciato spazio a delusione e contestazioni da parte dei tifosi. Non si vede l'uscita e le cose sembrano peggiorare di partita in partita. Dopo l'amaro pareggio contro il Frosinone, ecco il ko a Empoli. Non c'è stata nessuna reazione e questo fa pensare che

- Ripetersi non è mai facile, questo è vero. Però se si guarda quanto è stato raccolto c'è da restare sbalorditi in negativo.e corrono il rischio di fare anche peggio, visto l'andamento. Di perdere altre posizioni in classifica. Non già da questa giornata perché i punti di vantaggio su Torino, Fiorentina e Monza sono rispettivamente 4, 5 e 6. Quindi sorpasso evitato, o quantomeno rimandato.

- Si ricordano nella storia campioni d'Italia che hanno floppato clamorosamente nella stagione successiva. Come. Altre squadre scudettate hanno avuto un percorso tanto disastroso nella storia. Comepur arrivando in finale di Coppa dei Campioni e perdendo contro il Real Madrid. E anche ilin zona retrocessione per un po' e che chiuse al decimo posto. Altri esempi sono la(undicesima) e la(tredicesima).Il pericolo di peggiorare, però, è dietro l'angolo.