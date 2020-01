Il Napoli si prepara in vista della sfida di domani sera contro la Juventus. Nel frattempo ecco il report dell'allenamento di oggi:



Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam, Mertens e Koulibaly.



Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Younes. Ospina non si è allenato per una gastroenterite.



I CONVOCATI - Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho.