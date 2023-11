Questa la lista dei convocati di Walter Mazzarri per la trasferta di Madrid, dove il Napoli affronterà il Real per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Assenti gli infortunati Olivera, Mario Rui e Lindstrom, oltre a Demme che non è inserito nella lista UEFA.



Portieri: Contini, Idasiak, Gollini, Meret

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani, Zanoli Alessandro

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski

Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin, Osimhen