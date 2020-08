Ecco i convocati delper il ritiro in Abruzzo e il programma delle amichevoli per la squadra di Gattuso: tamponi negativi, tutti i giocatori convocati ad eccezion fatta di, risultato precedentemente positivo al Covid-19.Il comunicato:Parte ufficialmente la nuova stagione azzurra. Da oggi comincia il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro finalizzato alla preparazione del campionato 2020/21.Gli azzurri svolgeranno il primo allenamento in Abruzzo nel pomeriggio.Saranno due i test amichevoli previsti nell'arco del raduno:venerdì 28 agosto: triangolare Napoli-L'Aquila-Castel di Sangro (ore 17.30)venerdì 4 settembre: Napoli-Teramo (ore 17)Il ritiro terminerà venerdì 4 settembre.Questa la lista dei convocati:Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, Luperto, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Politano, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Osimhen, Ounas, Younes, Bifulco, Ciciretti, Gaetano, Machach, Tutino, Daniele.