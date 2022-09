Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per il match programmato sabato alle 20:45 contro la Lazio. Unico a non essere presente Diego Demme, fuori per infortunio.



Portieri: Marfella, Meret, Sirigu



Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli



Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski



Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.