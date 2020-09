Il Napoli si prepara per affrontare la terza amichevole precampionato. Dopo i successi contro L'Aquila e Castel di Sangro nel triangolare e successivamente contro Teramo, oggi alle 18 è atteso l'impegno al San Paolo contro il Pescara. Questi i convocati da Gattuso per l'amichevole:



Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabián Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti.



Assenti gli infortunati Malcuit e Younes, mentre restano fuori per scelta tecnica Milik, Llorente e Ounas.