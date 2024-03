Napoli, i nomi del post Lobotka arrivano dall'Olanda: ecco chi sono

Lobotka-Napoli, una lunga storia insieme che non è mai stata così a rischio di concludersi. Sul regista slovacco si registrano interessi da mezza Europa e, in primis, dal Barcellona. Xavi e Laporta hanno parlato di lui e di certo le lusinghe dei catalani hanno colto nel segno.



I NOMI - Il Napoli non vuole venderlo ma, nel caso in cui le offerte che arriveranno a Castelvolturno sarebbero irrinunciabili, è bene farsi trovare pronti. Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri stanno già cercando sul mercato un eventuale sostituto. I profili che piacciono sono quelli di Jerdy Schouten, olandese 27enne ex Bologna e ora al Psv e quello di Quinten Timber, 22enne del Feyenoord.