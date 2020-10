Sessanta milioni più bonus: sono questi i dettagli dell'offerta estiva presentata dal Manchester City al Napoli per Kalidou Koulibaly. Un'offerta che non ha convinto De Laurentiis, che ne ha sempre chiesti almeno 75-80 bonus compresi. E per gennaio la strategia non cambia: i partenopei, convincenti nel 4-1 contro l'Atalanta, non hanno intenzione di smantellare la squadra e vogliono proseguire con tutti i big in rosa.