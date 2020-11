Il Napoli deve mettersi subito alle spalle la sconfitta rimediata ieri in casa contro il Sassuolo. Per farlo ci sarà bisogno di fare risultato già tra tre giorni, quando gli azzurri scenderanno in campo in Croazia per affrontare il Rijeka nella terza giornata di Europa League.



Proprio il Rijeka è crollato in campionato, perdendo per 2-0 in casa del Sibenik. Sorte differente per le altre due squadre del girone, con la Real Sociedad che ha vinto ancora in Liga battendo per 1-4 il Celta Vigo in trasferta e mantenendo così momentaneamente la testa della classifica. Trova il primo successo l'AZ Alkmaar, dopo aver conquistato 5 pareggi nelle prime 5 giornate di Eredivisie, battendo il Waalwijk per 3-0.