Serata poco tranquilla per il. Durante la presentazione della squadra per la prossima stagione in piazza a Dimaro, c'è stata la contestazione di alcuni tifosi durante il discorso di- L'allenatore è stato il primo a salire sul palco, ha preso il microfono in mano e ha parlato al pubblico: "Alcuni calciatori sono andati via e portano con sé delle cose. Gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens e Insigne portano con sé molte cose. Altri ne sono arrivati e hanno portato entusiasmo. Altri ne arriveranno". Un tifoso lo interrompe e dice "Sveglia". Al che Spalletti si arrabbia e dice "Fatelo stare zitto". Continua dicendo "Ciò che non deve mancare è il vostro supporto e il vostro entusiasmo perché non è sostituibile. Non si può ricompare. Stiamo uniti e forza Napoli".- Un addio che scotta molto per i tifosi del Napoli quello di Dries Mertens. Chi è molto legato al ghiocatore belga è lo storico magazziniere Tommaso Starace che quando è salito sul palco è stato immediatamente associato al calciatore. Così è stato intonato il coro da tutti i supporters azzurri "Olè olè olè olè, Ciro, Ciro" (soprannome dello stesso Mertens).- Ha preso la parola anche il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, che ha fatto i ringraziamenti a tutti. Al momento del "grazie" in riferimento alla società, quindi al presidente del Napoli De Laurentiis, c'è stata una pioggia di fischi. Lo stesso sindaco ha cercato di smorzare continuando i ringraziamenti nei confronti dei tifosi e della squadra.