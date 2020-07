I tifosi del Napoli si stanno lanciando in una campagna social contro Arkadiusz Milik. La punta polacca non rinnoverà il suo contratto in scadenza 2021 e sta spingendo per l'approdo alla Juventus, ma fra i tifosi c'è chi sta continuando a tartassarlo di messaggi per spingerlo in un qualunque altro club, anche la Roma, piuttosto che vederlo in bianconero.