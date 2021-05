Manca poco al fischio d’inizio di Napoli-Verona e i tifosi partenopei hanno voluto far sentire tutto il loro calore ai calciatori in vista della sfida che vale la qualificazione alla prossima Champions League.



Migliaia di tifosi presenti all’esterno dello Stadio Maradona di Fuorigrotta ma il bus degli azzurri ha “dribblato” i tifosi entrando da un ingresso secondario. I tifosi, delusi per non aver potuto manifestare il proprio affetto e sostegno direttamente alla squadra, hanno dato vita a tanti cori. I primi sono stati contro De Laurentiis, per poi arrivare a sostenere Gattuso.